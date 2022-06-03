上海解封 特斯拉廠區製造回溫年產估百萬輛

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）中國上海全面解封，電動車大廠特斯拉（Tesla）上海工廠本週已實施兩班制度，出口可明顯反彈，封控停產期間損失約4萬輛至5萬輛產量，下半年可補回。

市場預估，特斯拉上海工廠今年銷量可到75萬輛，年產能可到100萬輛，上海工廠扮演全球出口要角，台廠下半年營運可逐步受惠。

中國上海市6月1日結束為期2個月的封城，全面解封，不過仍實施COVID-19疫情防控常態化管理，返滬人員需提供48小時內核酸檢測陰性證明；民眾進入公共場所與搭乘公共交通工具，須持72小時核酸檢測證明。

上海指出，要以超常規的力度和措施，推動經濟重振，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

特斯拉上海超級工廠產能恢復狀況，備受市場關注。亞系外資法人在5月底報告分析，受制於上海封控、物流受阻等變數，4月特斯拉上海工廠並沒有出口額度，衝擊歐亞市場特斯拉電動車供給，不過歐洲市場需求有撐，特斯拉上海工廠5月出口表現可望明顯反彈。

另一法人在6月1日報告指出，在上海封控後期，特斯拉上海工廠單班滿產，5月17日整體產能利用率恢復至45%以上；本週已實施兩班制度，每日生產2600輛電動車，上海工廠產量可恢復到疫情封控前水準。

觀察銷售量，法人預期，特斯拉上海工廠今年銷量可到75萬輛，占今年特斯拉全球銷量估160萬輛比重達46.8%；其中內銷和出口量分別預估56萬輛與19萬輛，從車款來看，今年上海工廠Model Y銷量估42萬輛、Model 3銷量估33萬輛。

展望產能，產業人士預估，今年上海工廠年產能可到100萬輛，占特斯拉全球年產能230萬輛比重43.4%；上海封控停產期間損失約4萬輛至5萬輛產量，今年下半年可補回。

特斯拉上海工廠產能逐步恢復，台廠包括富田電機、汽車傳動系統製造廠和大、車用扣件廠世德、連接線廠貿聯-KY、電源系統供應商台達電、面板廠群創、乙盛-KY、建準、精密沖壓廠和勤精機、車用零配件廠智伸科、車用晶片導線架廠順德、保護元件廠興勤等，下半年營運可望逐步受惠。

觀察交期，法人指出，目前特斯拉上海工廠Model 3交期約20週至24週，Model Y交期約10週至14週。

分析出口變化，法人指出，特斯拉上海工廠主要供應歐洲和亞洲市場，每季前兩個月產量以出口為主，第3個月以中國內銷市場為主，因此特斯拉上海工廠單季第1個月是出口高峰，占單季出口比重約70%左右，其中Model 3車款單季第1個月出口高峰占比，可以達到70%至90%。

展望特斯拉全球布局，法人分析，上海工廠扮演全球出口要角，美國加州加州佛利蒙特（Fremont）廠區以本土內銷為主；3月正式投產的德國柏林工廠持續交車Model Y，Model Y 在歐洲市場銷量快速提升，今年可望超越Model 3。（編輯：趙蔚蘭）1110603