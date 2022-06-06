鴻海研究院通訊論壇 聚焦智慧車聯網和低軌衛星

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海研究院今天舉辦NExT Forum主題論壇，探討B5G/6G新世代之新型態通訊，聚焦智慧車聯網技術以及低軌衛星通訊技術及垂直應用。

鴻海研究院今天表示，此次論壇探討彈性運用B5G/6G技術特色並發揮通訊能力，聚焦智慧車聯網場域及技術，同時探討低軌衛星通訊技術及垂直應用，建構天地一體3D行動通訊網路。

鴻海研究院指出，低軌衛星（low-earth-orbit satellite）在俄羅斯與烏克蘭戰爭中備受矚目，當烏克蘭在通訊與網路服務中斷情況下，透過星鏈（Starlink）低軌衛星，將戰區實況上傳至社群媒體，應用潛力因而成為關注焦點；另一方面，台灣立法院也在去年三讀通過「太空發展法」，並於今年初正式施行，後續產業發展值得期待。

此次論壇鴻海研究院也邀請有「火箭阿伯」之稱的國家太空中心主任吳宗信，以Taiwanese Dream to Space為題，分享台灣在太空領域發展的過去、現在和未來，包括基礎設施、技術發展和法律制度，如何逐步實現台灣的太空夢。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘指出，未來在B5G/6G世代，無線通訊將全方位滿足人類及機器等無所不在的智慧聯網，包括智慧交通、智慧物流、智慧醫療等新興產業領域，對整個通訊產業都會有新的發展，同時也帶給台灣資通訊產業帶來新的轉型升級契機。（編輯：楊凱翔）1110606