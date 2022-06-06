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群電：最壞時侯已過 5月營收月增14.8%估6月攀高

2022/6/6 14:28
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（中央社記者韓婷婷台北6日電）群光電能公布自行結算5月合併營收新台幣35.58億元，月增14.8%，年增8.8%，創下單月同期新高。群電表示，最壞時侯已過，隨著物料和物流瓶頸可望進一步紓解，6月有機會比5月再攀高。

群電自結前5月合併營收171.5億元，年增4.5%，創同期歷史新高。

群電表示，第2季因大陸防疫封控，進料及出貨受到干擾，不過最糟的時候已過。5月各地逐步解封，雖然有些客戶和供應商營運尚未完全恢復到封控前水平，物流挑戰仍多，但整體供應鏈的狀況已經比4月好轉許多。展望6月，原物料和物流的瓶頸可望進一步紓解，生產、出貨有機會比5月更順暢。

至於終端需求方面，群電指出，在總體經濟的不確定性下，筆記型電腦電源出貨量很難超越去年高峰；不過群光電能的筆電電源結構已經出現質變，在整體筆電電源營收中，大瓦特數筆電電源的營收貢獻已超越4成，累計1至5月營收成長率維持40%以上的快速成長，目前訂單能見度已經看到下半年，是維持營收成長的一大驅動力。

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伺服器電源方面，來自品牌及雲端服務供應商客戶的訂單十分強勁，但目前仍因缺料無法完全滿足客戶需求，已積極變更產品設計分散採購，新產品設計預計於第3季陸續上線，可望帶動下半年出貨走高，今年伺服器電源營收成長雙位數的目標不變。

另外，群電新產品通訊電源於去年第4季開始量產後，訂單規模快速提升，第2季底還有更高階的新機種要量產，預期通訊電源營收貢獻將逐季走揚。（編輯：張良知）1110606

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