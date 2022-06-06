法人：台股量縮難攻季線 中小型股伺機而動

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（中央社記者吳家豪台北6日電）台股今天早盤突破16600點後震盪翻黑，隨著大立光勁揚帶動蘋概股氣勢，指數翻紅，終場收在16605.96點，上漲53.39點。法人分析，在美國聯準會利率決策會議舉行前，台股本週恐量縮整理，難以突破季線，中小型股較有表現機會。

國泰證期顧問處經理蔡明翰今天接受中央社記者採訪表示，上週五美股拉回，主要因為經濟數據不如預期，市場擔心美國聯邦準備理事會（Fed）加速升息，但對今天亞股影響不大。

蔡明翰觀察，目前台股和美股還在延續5月中旬以來的反彈格局，市場最關心10日將公布的美國5月消費者物價指數（CPI）、16日將舉行的Fed利率決策會議，因此本週台股較難有表現，可能呈現量縮整理。

在Fed利率決策會議之前，蔡明翰認為台股突破季線的機率很低，比較可能在季線下震盪整理，關鍵在於本週五美國CPI數據如果比市場預期更低，將有助台股加權指數站上季線。

他說，今年以來台股拉回幅度已大，現在投資人觀望也算合理，然而目前指數沒有太多反彈空間，大型股難有表現，反而中小型個股較有機會吸引資金。

針對7日凌晨登場的蘋果WWDC全球開發者大會是否帶動電子股行情，蔡明翰分析，WWDC仍以軟體為主，與硬體供應鏈的台廠關聯不大，雖然題材性夠，蘋概股有望沾光帶動股價走揚，但續航力不會太強。

蔡明翰強調，重點應放在預計今年9月發表的iPhone新機，推估7、8月開始量產，供應鏈股價通常提前2到3個月轉強，近期可以考慮開始布局蘋概股。

富邦投顧指出，台股挑戰季線失利後，拉回短期均線附近整理，盤面個股輪動支撐人氣，操作上可考慮接單能見度高、具業績成長題材的個股，例如車用半導體、5G網通、解封商機股等。（編輯：趙蔚蘭）1110606