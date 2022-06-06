藥華藥前5月累計營收近10億 超越去年全年

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）藥華藥公告5月營收新台幣3.47億元，月減1.6%、年增980%；累計前5月營收9.52億元，站上歷史同期新高。藥華藥表示，5月營收較4月微幅下降，是罕見血癌新藥歐洲出貨減少，但美國市場持續呈現雙位數成長。

藥華藥受惠新藥Ropeg銷售強勁，前5月累計營收已來到9.52億元，為歷史同期新高紀錄，並超越去年全年總營收6.56億元，累計年增496%，展現新藥公司的爆發力。

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在美國市場部分，藥華藥指出，3月美國子公司已貢獻上億元營收，4、5月繼續雙位數成長。執行長林國鐘表示，美國用藥反饋的訊息正面，未來美國市場的貢獻值得期待。

另外，藥華藥Ropeg的原發性血小板增多症（ET）新藥第三期臨床試驗，獲得數據安全監督委員會（DSMB）的正面回應，確定安全性無虞，建議臨床試驗繼續進行。藥華藥董事長詹青柳表示，此一試驗預計收案160名受試者，目前收案人數逾7成，預估最快今年底完成收案，希望ET未來能成為Ropeg的第二項適應症。（編輯：黃國倫）1110606