台股盤中力守16500點 法人：當前市場觀望

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台股今天開低震盪，盤中一度下跌140點，最低至16465.87點，盤中跌幅收斂，重返16500點整數關卡。法人認為，市場目前還在觀望，若今晚美股向上走穩，外資才會有信心加碼台股，促使指數走反彈格局。

11時02分左右，台股加權指數來到16504.13點，下跌101.83點，跌幅0.61%，成交值新台幣1037.86億元，整體交易量能偏低；電子股跌0.80%，金融股跌0.37%。

電子類股方面，台積電盤中跌逾1%，最低至532元，鴻海也下跌超過1%，盤中最低至113.5元；聯電、群創、和碩跌幅則在1%內。

上週外資加碼最多的面板廠友達，今天小漲1%內，盤中最高至17.95元。遠端伺服器管理晶片（BMC）廠信驊昨天公布5月營收，並看好下半年營運表現將優於上半年，帶動今天盤中強漲，但後續漲勢收斂，漲幅回落在1%內，盤中最高至2490元。

航運類股方面，貨櫃三雄盤中一度翻黑，所幸在買盤進場下，長榮、陽明、萬海股價走揚。散裝航運股慧洋-KY昨天公告5月合併營收，創同期歷史新高，帶動股價表現亮眼，盤中漲幅超過2%，最高一度至105.5元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時表示，雖然美股6日盤勢開高走低，但台股今天開低下跌，顯示市場信心不足，加上美股期指現在呈跌勢，研判外國及本土資金都還在觀望，如果今天晚上美股有向上突破的趨勢並走穩，才能吸引外資回頭加碼台股，讓指數有機會走像樣反彈格局。

儲祥生認為，現階段市場投資信心仍然不夠，因此股價必須要有很好的基本面才能支撐，隨著近期上市公司陸續公布5月合併營收，預料良好獲利表現及基本面消息的，將有助股價表現。

在操作方面，儲祥生認為，今年股市高檔修正幅度已很大，不少個股回到可投資價位，但當前大環境仍不穩定，建議投資人現階段嚴控資金水位，如果有閒置資金，建議不妨尋找5月營收表現良好、本益比不算太高的標的，例如半導體、IC設計族群等布局。（編輯：楊蘭軒）1110607