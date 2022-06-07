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友達攻場域經濟 助全家超商布建全台公播系統

2022/6/7 14:27
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（中央社記者潘智義台北7日電）面板廠友達光電今天宣布，布局場域經濟有斬獲，旗下專攻智慧零售軟硬整合方案的子公司創利空間（S4M），承接全家便利商店全台4000家店舖的高效雲端數位內容公播管理系統的布建。

友達發布新聞稿指出，智慧的軟硬體零售整合方案，為全家便利商店奠定數位行銷系統的基礎建置，讓管理團隊得以透過中控管理系統，精確地遠端派送行銷內容，即時監控並管理行銷數據，在競爭激烈的零售產業中，快速掌握全局。

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友達指出，S4M本次與全家便利商店及系統整合商富士通公司合作，以三方策略聯盟租賃模式，將雲端數位內容公播管理系統導入全家便利商店全台店鋪，由S4M提供硬體安裝、系統整合及後續保固維運的一站式服務，提供全家便利商店快速而有效益的端到端服務。

友達表示，智慧的軟硬體零售整合方案讓全家便利商店得以專注本業，降低系統的總持有成本，透過此中控系統，全家便利商店將可對全台4000家店舖依平時蒐集的行銷數據，隨時隨地編輯管理數位行銷內容。（編輯：張良知）1110607

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