太空商機展望佳 投信搶發太空衛星ETF

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）全球首富馬斯克（Elon Musk）「星鏈計畫」正如火如荼進行，鴻海集團日前宣布進軍低軌衛星、太空領域；看好2040年太空經濟商機上看1兆美元，投信業也搶發太空衛星ETF搶投資商機。

鴻海董事長劉揚偉日前於股東會上首度揭露，進軍低軌道衛星領域，且不僅鎖定地面接收站，更透露「明年可能看到鴻海製造的衛星飛在天空上」。國家太空中心主任、有「火箭阿伯」之譽的吳宗信更看好全球太空經濟規模，可由2020年的3710億美元大幅成長至2040年的1兆美元。

第一金投信太空衛星ETF擬任經理人牟宗堯表示，低軌道衛星在俄烏戰爭中扮演奇兵，同時宣告新太空時代的降臨，加上在「政府＋大型企業」的合作模式下，預見未來10年，相關供應鏈及應用服務的產值成長曲線將非常驚人，可望成為繼電動車之後下一個產業大變革。

牟宗堯表示，馬斯克帶領數度瀕臨破產的特斯拉破繭而出，股價自上市以來最高狂飆361倍，市值一度突破一兆美元，給了創新投資者超額的回報。

馬斯克的野心不是只有地面的電動車，還要探索太空一切事物，第一步從提供低軌道衞星通訊服務開始，接下來打造便宜的火箭與太空船，讓「太空旅行」成真，最後希望人類可以成為「跨星球的種族」，好讓他可以在火星退休，這場引爆的移動與空間革命，商機萬眾矚目，投資機會令人期待。

牟宗堯表示，馬斯克用不到15年時間，結合電腦、馬達、電池、自動化製造，以超高效率打趴了傳統汽車業，迫使所有車廠加入電動車這場戰局。現在電動車才開始在世界各地的街上跑，激勵特斯拉過去5年股價飆漲2373%，讓蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌等科技巨頭望塵莫及。

牟宗堯指出，馬斯克太空事業的首部曲「星鏈計畫」正如火如荼進行，預計2030年前，要在地球低軌道上用4.2萬顆衞星，布建出一個天羅地網，並與每一個「移動基地台」特斯拉汽車串連，提供高速寬頻連網，全面實現萬物聯網及自動駕駛，這無疑將同步顛覆電信與汽車產業。

牟宗堯認為，太空商機將由低軌道衛星打頭陣，若以美國衛星工業協會估計，到2029年在軌的商業衛星數量將超過10萬個，以當前近5000個的數量，代表未來8年將大增19倍，包含衛星製造、服務、地面設備、衛星發射、訊號地面接收站5大部分，年度產值就上看3000億美元。（編輯：張良知）1110607