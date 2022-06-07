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神基5月營收創13個月新高 融程電年減18.8%

2022/6/7 17:45
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（中央社記者吳家豪台北7日電）強固型工業電腦廠神基今天公布5月合併營收新台幣28.74億元，月增1.16倍，年增18.06%，為近13個月新高。工業電腦廠融程電受到染疫員工較多影響，5月合併營收達2.06億元，月增5.9%，年減18.8%。

神基昆山廠先前受到中國封控影響，部分訂單遞延出貨，正在加緊趕工。今年前5個月累計合併營收為117.62億元，年減6.95%。

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融程電今年前5個月累計營收約9.88億元，年減2.3%。融程電發布新聞稿說，5月受到工廠染疫員工較多、產能下滑影響，交貨時程因此遞延，營收將遞延至6月認列，預期6月營收有望創同期新高。

融程電指出，受惠於工業終端市場需求復甦，工業電腦成長動能強勁，且各國陸續解封及邊境開放，客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，預期今年第2季營收、獲利仍將優於去年同期。（編輯：趙蔚蘭）1110607

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