股匯齊跌 新台幣連4貶收創近2週新低

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）熱錢又落跑，台灣股匯市今天同步走跌，新台幣匯率延續貶勢，連續4個交易日走弱且摜破29.5元重要關卡，收盤收在29.514元，貶值9.9分，創近2週新低，台北及元太外匯市場總成交金額放量至17.775億美元。

美國聯準會升息在即，隨著美債殖利率重新站回3%之上，美元指數應聲走強，亞幣今天全面下挫，不只日圓大跳水，新台幣匯率也重貶近1角，以29.460元開盤後，匯價直線下挫，失守29.5元關卡，盤中最低為29.540元。

外匯交易員指出，國際美元走揚，新台幣隨亞幣走弱，加上台股開低震盪，外資提款匯出，更讓台幣缺乏支撐，收在近2週新低。

外匯交易員分析，市場關注美國聯準會的利率會議結果，動作偏向保守，若接下來外資持續匯出，新台幣不排除重返貶勢，向29.8元價位緩步靠攏。（編輯：趙蔚蘭）1110607