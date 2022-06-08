蘋果帶動美股收高 法人；有利台股表現

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（中央社記者潘智義台北8日電）美股由蘋果（Apple）等科技股領漲收高，法人認為，將有利台股今天表現，但美即將在本週公布5月消費者物價指數（CPI），在變數未釐清前，大盤仍可能出現震盪走勢。

道瓊工業指數上揚264.36點或0.80%，以33180.14點作收；標準普爾指數揚升39.25點或0.95%，收在4160.68點；科技股那斯達克指數上漲113.86點或0.94%，收12175.23點；費城半導體指數攀升30.231點或0.99%，收3092.966點。

台股7日收在16512.88點，下跌93.08點，跌幅0.56%，成交量新台幣1872.16億元，加計盤後交易約1917.43億元。

美國10日將公布5月消費者物價指數（CPI）、16日將舉行的Fed利率決策會議。國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，在美國本週公布5月CPI之前，台股恐受此不確定因素影響，待結果公布後再有漲跌方向，但也可能在下週美聯邦準備理事會（Fed）召開利率會議，宣布升息之後，股市再漲。

蔡明翰指出，通膨壓力是現階段影響股市的重要因素，而美國公布CPI正是重要指標，結果將引導股市走向，只要CPI年增率與4月持平或下滑，將有利股市表現。

至於下週的聯準會升息，他認為，應與市場預期的升息兩碼相符，也有機會複製先前升息後股市反彈的戲碼。

產業訊息方面，被動元件大廠國巨5月自結合併營收105.3億元，創歷年單月第3高，也是歷年同期新高，主因是利基型產品需求穩健，加上中國封控緩解，部份客戶陸續復工。

資訊服務商緯創軟體公布5月自結合併營收為6.43億元，月減0.68%、年增34.23%；今年前5個月合併營收31.19億元，年增33.71%，創歷年同期新高，且已超越去年上半年營收。

受惠疫情帶動居家寬頻需求，電信服務商業務持續擴增，電信寬頻設備廠中磊電子7日公布5月營收46億元，月減5.8%，但較去年同期大增47%。（編輯：楊凱翔）1110608