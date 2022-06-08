華碩談庫存壓力 第2季觸頂下半年逐季降低改善

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠華碩今天舉行股東常會表示，今年消費PC市場可能衰退10%，華碩將力拚持平；第2季庫存來到高點，隨著新產品推出和旺季到來，下半年庫存有望逐季降低改善。

華碩2021年集團合併營收達新台幣5352億元，年增30%；歸屬於母公司業主淨利445億元，年增68%；每股稅後盈餘59.98元。

華碩董事長施崇棠在營業報告時表示，華碩團隊於2022年將實踐「難行門」理念，設定受產業推崇的積極成長目標，考慮到產業環境的動盪及諸多變數，目標達成的難度頗高，對於華碩已居產業領導地位的產品線，將擴大領先差距，對於近年發展的新產品、新服務暨解決方案，將投入人力及財務資源，快速擴張營運格局及建立價值。

施崇棠說，華碩認為工業電腦未來會變成人工智慧物聯網（AIoT）的重要一部分，因此投資瑞傳，華碩也積極參與瑞傳經營，積極打造智慧製造示範工廠，華碩把重點擺在台灣最有威力的智慧醫療、智慧製造、智慧零售等領域。

華碩共同執行長許先越指出，調研機構認為今年個人電腦（PC）市場商用需求會比消費需求更高，預估今年整體消費市場將年減10%。華碩今年第1季交出相對不錯的成績，部分原因是去年第4季部分需求遞延，接下來看到前線客戶需求已經有緩步下降，「下半年的確比較有挑戰」。

許先越強調，華碩已設定積極成長目標，希望今年成長率優於市場10%以上。假設今年消費PC市場年減10%，華碩至少要做到持平。

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許先越直言，今年消費PC市場普遍看跌，華碩今年營運要維持2021年水準，挑戰非常大。「疫情紅利已經消失，市場熱度不會像過去2年這麼高，大家應該要有合理的期待。」

華碩共同執行長胡書賓表示，華碩整體庫存大概材料跟成品各一半，因為最近通膨和經濟調整議題，還有俄烏戰爭、中國封控因素，對第2季整體市場需求造成非常大的影響。華碩與供應鏈夥伴和通路客戶夥伴積極應對，第2季是最挑戰的時候，隨著新產品上市和下半年季節性需求上升，預計第3季和第4季會逐季降低改善。（編輯：楊凱翔）1110608