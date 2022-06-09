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美股下挫 法人：台股可能維持震盪走勢

2022/6/9 08:21
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（中央社記者張建中台北9日電）美股收低，道瓊工業指數下跌269.24點，跌幅0.81%，費城半導體指數下挫73.86點，跌幅2.39%。法人表示，目前市場觀望氣氛濃厚，量能不足，預期台股可能維持震盪走勢。

美國10年期公債殖利率突破3%，美股全面收低。道瓊指數下跌269.24點，跌幅0.81%；標準普爾指數下跌44.91點，跌幅1.08%；那斯達克指數下跌88.96點，跌幅0.73%；費城半導體指數下挫73.86點，跌幅2.39%。

國內外產業訊息方面，台積電昨天召開股東常會，董事長劉德音預期今年營收可望成長30%，並說產能還非常滿。

大立光表示，今年客戶對高階產品普遍比去年悲觀，大立光內部對下半年看法趨於保守，不過受惠下半年為傳統旺季，整體表現將優於上半年，車用鏡頭出貨量有望比去年好。

華碩指出，今年消費PC市場可能衰退10%，華碩將力拚持平；第2季庫存來到高點，隨著新產品推出和旺季到來，下半年庫存有望逐季降低改善。

台塑集團旗下四大公司台塑、南亞、台化、台塑化5月合併營收共達新台幣1781.1億元，月增13.7%、年增23.8%。因近期中國大陸官方逐漸放寬防疫限制，台塑四寶普遍正向看待第3季營運展望。

裕民航運董事長徐旭東表示，散裝船運力需求料將超過船舶供給量，成為推升散裝船行情反彈主因，今年營運展望很好。

法人表示，市場觀望氣氛濃厚，台股量能不足，影響大部分個股續航力，預期大盤可能維持震盪走勢。美國週五將公布消費者物價指數（CPI），料將牽動美股與台股後市，是市場關注焦點。（編輯：楊蘭軒）1110609

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