第三屆小小程式設計師創意應用競賽 十興國小奪冠

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（中央社記者蘇思云台北9日電）國研院今天公布第三屆「SenCu-小小程式設計師創意應用競賽」決賽評選結果，由新竹縣十興國小茵桃隊的「運動健身 GO」奪得金牌及獎金新台幣1萬5000元，作品構想具體又具備創意應用，獲得評審青睞。

科技部轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中心）執行科技部政策，舉辦「SenCu-小小程式設計師創意應用競賽」，鼓勵國小學生透過創意思考，將感測器搭配簡易的圖形化介面程式語言，發揮想像力創作各式遊戲、動畫及故事等。

國研院今天發布新聞稿，第三屆「SenCu-小小程式設計師創意應用競賽」因受疫情影響，改為線上進行，由新竹縣十興國小茵桃隊的「運動健身GO」奪得金牌及獎金1萬5000元，銀牌從缺。

銅牌則由台北市立大學附設實驗國小葉子隊的「選擇行為背後的數學觀念－撿最大顆石頭」、新北市竹林國小哈哈小蟒蛇隊的「3D 迷宮探險遊戲」，以及高雄市十全國小小龜九隊的「烏龜飼養的虛實遊戲」獲得。

國研院表示，茵桃隊的「運動健身GO」是使用絕對姿態感測方塊，設計出結合體操動作的Scratch遊戲，利用護膝固定住絕對姿態感測方塊，進行踢腿、跳躍、劈腿及倒立四個互動關卡，提升遊戲者持續運動的動力；再搭配計時功能，讓體操練習變成好玩又有趣的健身遊戲。作品構想具體，且運動內容頗具巧思與創意應用，獲得評審青睞。

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國研院半導體中心為鼓勵國內的國小學生培養邏輯及運算能力，結合Scratch開發出一款SenCu（Sensing Cube）-感測方塊，其簡易且微小化的硬體設計，讓小學生在Scratch程式設計的創作中，不再侷限於使用鍵盤或滑鼠進行操控。

為激發小學生運用程式設計將創意構想及應用巧思實作展示，國研院半導體中心已連續3年舉辦「SenCu-小小程式設計師創意應用競賽」。（編輯：翟思嘉）1110609