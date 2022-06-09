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電子跌勢收斂 台股盤中力守16600點

2022/6/9 11:18（6/9 11:27 更新）
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9日11時14分，台股加權指數來到16617.21點，下跌53.3點。（中央社檔案照片）
9日11時14分，台股加權指數來到16617.21點，下跌53.3點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北9日電）美股收低，台股早盤一度下挫112.97點，滑落至16557.54點，隨著電子類股指數跌幅收斂，塑膠等類股紛紛由黑翻紅，大盤指數跌幅縮小，16600點關卡失而復得；航運類股指數下挫逾2%，表現相對疲弱。

至11時14分，台股加權指數來到16617.21點，下跌53.3點，成交值新台幣1184.24億元。

費城半導體指數下挫2.39%。台積電存託憑證（ADR）震盪收低，滑落至93.47美元，下跌0.39%，台積電今天早盤股價達新台幣537元，下跌7元，市值滑落至13.92兆元，隨後低接買盤湧入，台積電股價跌幅收斂，一度達542元，市值回升至14兆元之上。

大立光看好下半年表現將優於上半年，並預期車用鏡頭出貨量可望比去年好，股價震盪走高，達1860元，大漲75元。其餘鴻海與矽晶圓族群股價也紛紛揚升，使整體電子類股指數跌幅自早盤的0.79%，縮小到0.2%至0.3%。

傳統產業股漲跌互見，台塑集團對第3季展望正向，包括台塑、南亞、台化股價震盪走高，帶動塑膠類股指數上揚逾0.4%。玻璃、造紙及觀光類股同步走高，航運類股指數下挫逾2%，表現相對疲弱。（編輯：楊蘭軒）1110609

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