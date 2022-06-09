陳俊聖：PC市場轉為供大於求 宏碁盯庫存避免成坑

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（中央社記者吳家豪台北9日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天表示，個人電腦（PC）市場已經翻轉為供大於求，宏碁從今年初就開始小心控制庫存天數，並拓展多重事業引擎，提高應對能力。

陳俊聖今天以展碁董事長身分出席展碁股東常會，他於會後接受媒體聯訪指出，現在半導體沒什麼缺貨問題，只剩下中國封控要解決，物流正在改善中。宏碁今年第1季庫存天數約8週，相較COVID-19疫情發生前的2019年第1季末的7.8週，差距不大。

陳俊聖表示，宏碁從今年初就開始思考庫存可能面臨的問題，其他同業還在衝的時候，宏碁已經在拿捏進貨和出貨，目前市場已經翻轉為供大於求。以歐洲市場為例，目前宏碁出貨到通路的量和賣出去的量差不多，還算健康狀態。

他強調，宏碁對外部環境改變非常敏感，一直觀察總體經濟變化，進行供應鏈管理並調整促銷策略，尤其庫存要很小心，「不要變成坑」，如果庫存天數掉到6週會偏低，8週進入臨界點，10週則偏高，對於庫存天數控制要抓得很緊。

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針對通膨影響，陳俊聖認為，要觀察能源和食物價格變化，一旦食物供給量比去年同期減少，價格就會上漲。打通膨不外乎貨幣政策和財政政策，升息屬於貨幣政策，會導致股市下跌，影響經濟和消費者信心，個人支出更偏重必需品而非耐久財，即使電腦壞了也希望能修盡量修，不一定會換新機。

他說，企業如果只有一招半式很難打天下，因此宏碁積極拓展多重事業引擎，今年前4個月非PC事業成長約33%，4月單月占整體營收比重約20%，日前也擴大用環保材料打造的Vero產品線，每個事業體都在提升應對產業變化的能力。（編輯：楊凱翔）1110609