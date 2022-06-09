台股力守16600點 法人：後市關注美國CPI數據

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（中央社記者張建中台北9日電）台股今天力守16600點關卡，下跌49.17點，收在16621.34點，成交值新台幣1942億元。法人表示，通膨、升息、縮表仍是影響後市的關鍵因素，美國CPI是近期市場關注重點。

分析師王兆立說，台股目前處於震盪反彈格局，投資人態度持續觀望，成交量能不足，今天成交值不到2000億元規模，指數恐不易有續航力。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，5月底16266.22點至16610.62點的跳空缺口至今尚未回補，台股這波反彈應未結束，不排除有機會挑戰16790點季線關卡，美國公布的消費者物價指數（CPI）結果相當關鍵。

王兆立說，目前市場人士預期CPI年增率可能落在8.2%，若結果能低於8.2%，甚至低於8%，台股可望挑戰季線；若結果高於8.2%，可能進一步影響投資人信心，不利股市表現。

黃國偉表示，美國本週公布CPI後，聯邦準備理事會（Fed）將於下週召開利率會議，預期會前投資人仍可能持觀望態度。（編輯：張均懋）1110609