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股匯齊挫 新台幣連6貶收29.526元

2022/6/9 18:06
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（中央社記者張璦台北9日電）台北股匯市今天同步下挫，新台幣匯率跌勢延續，連6個交易日走弱，新台幣兌美元今天收盤收29.526元，貶0.6分，台北及元太外匯市場總成交金額16.33億美元。

美股收低，台股今天走勢震盪，早盤最低達16557.54點，下挫112.97點，終場跌幅收斂，力守16600點關卡，收在16621.34點，下跌49.17點，成交值新台幣1942億元。三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，合計賣超92.74億元。

外匯交易員表示，今天出口商拋匯踴躍，外資匯出力道陸續削弱，「主軸是外資、出口商對做」，下午盤則主要為政府基金進場買匯；新台幣兌美元今天開盤價為29.570元，最高29.512元、最低29.625元，最後收在29.526元，是連續第6個交易日走貶。

展望新台幣後續走勢，外匯交易員指出，國際美元動向為觀察重點，美國聯準會（Fed）下週將公布最新利率政策，市場觀望升息路徑，短期新台幣應會在29元至29.8元區間整理。（編輯：趙蔚蘭）1110609

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