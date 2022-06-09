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神基子公司侵權判賠5億元 將衡量是否上訴

2022/6/9 19:48
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（中央社記者吳家豪台北9日電）強固型工業電腦廠神基投控今天表示，美國加州中部聯邦地方法院判決神基投控子公司神基科技及Getac Inc.對日商松下的外觀設計專利侵權成立，須支付松下賠償金1700萬美元（約新台幣5億元）。

神基投控董事長黃明漢晚間召開重大訊息記者會指出，將與律師研擬後續處理事宜，內部對本案會再檢討，看案情為何成立，再衡量是否上訴，訴訟費用會在6月先提列。

黃明漢表示，此案對神基投控合併營收影響不大，在美國會有一些配套措施來因應，相關產品K120、UX10在美國並非主力機種，約占美國銷售比重10%至15%。

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日商松下（Panasonic Holdings Corporation）於民國108年6月5日在美國加州中部聯邦地方法院，向神基投控子公司神基科技及Getac Inc.提出外觀設計專利侵權訴訟案，松下主張神基科技及Getac Inc.販售的K120產品，侵犯松下取得的美國4件外觀設計專利。

松下於108年10月23日撤回一件專利侵權主張，並於109年3月24日新增UX10強固型平板電腦為侵權產品。本案今天經美國加州中部聯邦地方法院判決上述侵權成立。（編輯：張良知）1110609

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