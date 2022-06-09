藥華藥登生技股王 張鈞甯帳上獲利逾4700萬

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）新藥股藥華藥今天強勢漲停，股價衝上420元，擠下晶碩成為生技類股新股王，市值達新台幣1162億元；除了大股東持股獲利可觀外，影星張鈞甯參與私募認購256張、帳上獲利4736萬元最引人矚目。

藥華藥研發的罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）2021年11月13日獲美國食品藥物管理局（FDA）核可上市，成為第一個獲FDA核准的PV一線用藥。

美國藥證到手一度推升藥華藥股價由104元飆上422元；近來在歐美市場銷售持續增溫帶動下，單月營收突破3億元，實質業績再次帶動股價衝高，今天強勢亮燈漲停來到420元，距離去年底創下的422元歷史高點僅一步之遙。

新藥研發過程艱辛，期間更遭到合作夥伴提告，藥華藥一度被判賠約1.42億歐元（約新台幣48億元）賠償金；最終仲裁案逆轉勝，獲德國聯邦最高法院裁定勝訴，藥華藥不需支付原仲裁賠償金。

面對新藥研發不斷燒錢，華藥藥也陸續辦了3次私募案，由於認購私募股東名單中有不少政商名流入列，也引來外界矚目。

其中最受矚目的就屬影星張鈞甯，今年2月砸下6016萬元認購藥華藥私募股票256張，每股私募價格235元；若以今天收盤價420元計算，僅4個月時間，帳上已經大賺4736萬元。

另外還包括藥華藥董事李伸一、前彰化縣長卓伯源等名人也都列名第一次及第二次私募名單之中。不過依證券交易法規定，私募有價證券3年內不得自由轉讓。（編輯：張良知）1110609