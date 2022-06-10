CPI報告公布前美股重挫 法人：台股短線震盪

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）美股4大指數重挫，台股9日下跌49點收在16621點，成交值不到新台幣2000億元。法人表示，台股紅黑交錯震盪格局，量能急凍，市場觀望美國5月CPI指數和6月中旬美國聯準會（Fed）會議，台股短線震盪。

美國將公布消費者物價指數（CPI）報告，預料將顯示通膨高漲，美股4大指數重挫，道瓊工業指數下挫638.11點或1.94%，以32272.79點作收，標準普爾500指數重挫97.95點或2.38%，收4017.82點。

科技股那斯達克指數挫跌332.04點或2.75%，收11754.23點，費城半導體指數下跌81.31點或2.69%，收2937.79點。

台股加權指數9日下跌49.17點，收在16621.34點，成交值1942億元。三大法人自營商買超8.99億元，投信賣超1.68億元，外資及陸資賣超100.05億元，合計賣超92.74億元。

根據統計，從3月21日到6月9日共55個交易日，台股僅6個交易日成交值超過3000億元，且有27個交易日低於2500億元，其中有4個交易日低於2000億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單減少253口至1萬2755口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1683口至7904口。

本土法人指出，台股近期呈現紅黑交錯震盪格局，量能急凍至2000億元左右，市場觀望6月中旬美國Fed會議，台股短線震盪。

電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖9日表示，個人電腦（PC）市場已翻轉為供大於求，宏碁從今年初就開始小心控制庫存天數，並拓展多重事業引擎，提高應對能力。

華碩5月集團營收約381億元，月增14%，年減7%，在中國封控影響下，第2季將為全年營運低點。

筆電代工廠廣達上海廠逐步復工，5月合併營收799.55億元，月增19.8%，年減6%。仁寶5月合併營收約892.68億元，月增65.6%，年增11.3%，改寫今年單月次高。

部分電視面板價格在5月跌破現金成本，6月則全面跌破現金成本，液晶顯示器、筆電面板價格續跌；面板雙虎友達、群創5月營收年減幅度分別逾3成、4成。

半導體封測大廠日月光投控5月自結合併營收537.99億元，創歷史同期新高，也是單月第3高；晶圓代工廠世界先進受惠產能擴充，晶圓出貨量增加，5月營收重返50億元之上，創歷史新高達53.2億元。

台灣機械工業同業公會9日公布5月機械出口值28.8億美元，年減1.1%，是連續20個月較上一年同期成長後首次下滑，主要是去年同期基期高、俄烏戰爭帶動高通膨和全球景氣趨保守，企業設備投資趨緩。（編輯：楊蘭軒）1110610