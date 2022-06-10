大豐電董事改選 亞太電董事長陳鵬入列

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（中央社記者江明晏台北10日電）大豐有線電視今天召開股東常會，除了通過發放每股現金股利3元，也完成董事改選，其中延攬亞太電信董事長兼總經理陳鵬為新任董事，意味著將與亞太電信、台灣寬頻通訊（TBC）合作關係更緊密。

大豐有線電視今天召開111年股東常會，會中承認暨討論110年度相關決算表冊暨營業報告書、修訂「公司章程」及內部法規部分條文等議案，並將發放每股現金股利3元，含盈餘分派2.97元及以資本公積分派0.03元。

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大豐電今年股東常會中進行3年一度的董事及獨立董事改選，大豐電表示，面對數位匯流的挑戰及新世代對於影音服務的需求，此次延攬亞太電信董事長兼總經理陳鵬為新任董事，以及邀請海霸王暨城市商旅集團董事長莊自立、龍巖集團策略長林孟叡（Lin Su-Chien）為新任獨立董事，為團隊營運方向提供建議，展現企圖心。

亞太電信、TBC與大豐有線電視彼此的淵源很深，當時擔任鴻海副總裁暨亞太電信董事長的呂芳銘，曾計劃讓大豐電大股東戴永輝入主其掌控的TBC，雖遭國家通訊傳播委員會（NCC）反對，但雙方合作計畫未變，如今隨著陳鵬擔任大豐電董事，未來三方合作可望更緊密。（編輯：楊凱翔）1110610