更多編輯台推薦新聞：
111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡
生活

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡

塞爾蒂克3俠聯手 NBA總冠軍賽2比1領先勇士
運動

塞爾蒂克3俠聯手 NBA總冠軍賽2比1領先勇士

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

大豐電董事改選 亞太電董事長陳鵬入列

2022/6/10 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）大豐有線電視今天召開股東常會，除了通過發放每股現金股利3元，也完成董事改選，其中延攬亞太電信董事長兼總經理陳鵬為新任董事，意味著將與亞太電信、台灣寬頻通訊（TBC）合作關係更緊密。

大豐有線電視今天召開111年股東常會，會中承認暨討論110年度相關決算表冊暨營業報告書、修訂「公司章程」及內部法規部分條文等議案，並將發放每股現金股利3元，含盈餘分派2.97元及以資本公積分派0.03元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大豐電今年股東常會中進行3年一度的董事及獨立董事改選，大豐電表示，面對數位匯流的挑戰及新世代對於影音服務的需求，此次延攬亞太電信董事長兼總經理陳鵬為新任董事，以及邀請海霸王暨城市商旅集團董事長莊自立、龍巖集團策略長林孟叡（Lin Su-Chien）為新任獨立董事，為團隊營運方向提供建議，展現企圖心。

亞太電信、TBC與大豐有線電視彼此的淵源很深，當時擔任鴻海副總裁暨亞太電信董事長的呂芳銘，曾計劃讓大豐電大股東戴永輝入主其掌控的TBC，雖遭國家通訊傳播委員會（NCC）反對，但雙方合作計畫未變，如今隨著陳鵬擔任大豐電董事，未來三方合作可望更緊密。（編輯：楊凱翔）1110610

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族