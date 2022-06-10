正隆董事長改選 副董鄭人銘出任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北10日電）國內造紙大廠正隆今天舉行股東會並進行董事會改選，會後新任董事會推派正隆三代次子、副董事長鄭人銘接替任職12年的董事長鄭舒云，成為新任董事長；鄭舒云則轉任副董事長。

鄭舒云是鄭人銘的姊姊，她在36歲接掌正隆，當時是國內上市造紙公司第一位女董事長；她今天也透過致股東報告書表示，中國紙業市場因禁廢令於去年1月正式執行，緊接著去年下半年中國官方開始能耗雙控政策，加上美中貿易戰與全球供應鏈分散布局趨勢，對正隆而言，將是海外業務成長契機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她認為，展望2022年，中國、越南經濟成長率分別預估將達5.3%、6.6%，隨著疫情緩和後，市場復甦的力道加大，衍生的包裝需求將使紙業受惠；未來正隆將積極推行提升能源效率、發展低碳燃料與再生能源、數位轉型推動智紙等目標，並聚焦海外市場，深化綠色供應鏈。

正隆2021年合併營收新台幣449.86億元，年增12%，歸屬母公司業主淨利39.63億元，年增6.3%，每股盈餘（EPS）3.58元；今天股東會通過每股配發1.9元現金股利。（編輯：楊凱翔）1110610