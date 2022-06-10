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股匯雙黑 新台幣連7貶收29.584元

2022/6/10 18:52
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（中央社記者蘇思云台北10日電）台股今天跌逾百點，新台幣也同步疲軟，新台幣兌美元收盤收29.584元，貶值5.8分，是連續7個交易日貶值，來到逾2週新低，台北及元太外匯市場總成交金額為13.02億美元。

美股4大指數重挫，台股今天弱勢震盪整理，終場收在16460.12點，下跌161.22點，成交值萎縮至不到新台幣2000億元。三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，合計賣超183.34億元。

外匯交易員表示，外資今天雖然賣超，不過新台幣貶破29.6元後，不少出口商就進場拋匯，提供一定支撐力道，貶勢也有所收斂；新台幣兌美元今天開盤價為29.580元，最高29.555元、最低29.610元，最後收29.584元，貶值5.8分。

新台幣今天同步收週線，累計本週貶值1.96角或0.66%，週線連2黑。

外匯交易員表示，歐洲央行決定7月升息，美國也即將要揭曉通膨數據，外界關注主要國家央行下週利率政策會議結果，市場近期偏向觀望，預料新台幣仍會是偏弱整理格局。（編輯：趙蔚蘭）1110610

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