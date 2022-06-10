經部沙崙綠能科技示範場域 獲全球卓越建設金獎

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（中央社記者曾智怡台北10日電）由經濟部建置、位於台南的「沙崙綠能科技示範場域」甫獲「全球卓越建設獎」金獎，經濟部今天表示，全區以智慧綠建築手法，將綠能技術融入永續環境設計，將加速綠能技術商業化的最後一哩路。

世界不動產聯盟（FIABCI）總會9日在巴黎舉辦「全球卓越建設獎」（FIABCI World Prix d' Excellence Awards）頒獎典禮，此獎項共計16類別，經全球46個分會篩選後，擇優推薦參與全球性評選，其中經濟部在台南建置的「沙崙綠能科技示範場域」，榮獲2022年「產業建築類」金獎殊榮。

經濟部能源局今天透過新聞稿表示，本次獲獎是台灣自2004年、2016年後，第三度獲獎且為金獎，實屬不易。

能源局說明，此場域為占地7.44公頃的大型綠能驗證場域，園區以經濟（Economy）、環境（Environment）、教育（Education）三個E，建構完整的綠色能源（Energy）生態系，全區以智慧綠建築手法，將綠能技術融入永續環境設計，於2021年取得雙鑽級綠建築及智慧建築標章，是台灣前瞻綠能科技公共建設的重要指標。

能源局指出，園區內興建5棟建築物，考量太陽及風的軌跡，配置適當的建築量體，進而降低空調負載；全區輔以超過1MW以上的屋頂型、斜坡型及水面型等各式太陽能板，以及象徵能源來自大地的「太陽能樹」，融入藝術創作「風之使者」梅花鹿，展現科技與自然共存的理念。

另外，園區除提供進駐廠商作為技術研發基地，更搭配各項綠能整合測試驗證平台及試量產線，將加速綠能技術商業化的最後一哩路。

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能源局表示，沙崙綠能科技示範場域做為綠能科技創新的火車頭，期望鏈結鄰近的中央研究院南部院區、科技部主導的資安暨智慧科技大樓、大台南會展中心及規劃推動中的醫療服務與創新園區等多元資源及人才，帶動南部產業轉型。

此外，因所在位置具台南高鐵站交通之便，也具備雙語學校、大型購物商場及台糖循環住宅等生活機能，結合台南市古都文化，使沙崙智慧綠能科學城成為古典與現代兼融的生態宜居城市，並為朝向亞太綠能發展中心奠定良好基礎。（編輯：蘇龍麒）1110610