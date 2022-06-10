股債震盪新台幣急升 金控5月獲利154億大減逾5成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪、蘇思云、張璦台北10日電）5月下旬新台幣急升加上股債震盪，不利壽險及證券獲利，加上部分金控旗下產險提列防疫險理賠準備，15家上市櫃金控5月稅後淨利僅新台幣154.71億元，年減52.65%。

15家金控中，富邦金奪下單月獲利、累計獲利、每股盈餘3冠王寶座，新光金及兆豐金則是唯二出現單月虧損的金控。另因提列防疫險賠款準備，富邦金、國泰金、兆豐金旗下產險均出現單月虧損。

富邦金5月稅後淨利42.42億元，累計前5月稅後淨利652.23億元，旗下子公司僅銀行獲利較去年同期成長，人壽、產險、證券均呈現衰退，其中富邦人壽單月獲利年減62%，富邦產險則因提列防疫險賠款準備，單月虧損10.25億元。

國泰金5月稅後盈餘23.2億元，前5月稅後盈餘462.7億元，累計每股稅後盈餘（EPS）3.5元，旗下國泰人壽5月稅後盈餘12.6億元，獲利趨緩主要受到資本市場震盪及匯兌損益波動所致，另國泰產預先增提防疫險未報未決賠款準備金（IBNR）18億元，以致出現單月虧損12.5億元。

中信金5月稅後盈餘24.4億元，累計前5月共賺221.7億元，EPS為1.14元，子公司中信銀行擺脫去年陰霾，前5月稅後盈餘127.26億元，年成長2.85%，不過台灣人壽出現單月虧損9.1億元，主要是匯兌成本及資本市場波動影響股債處分利益所致。

新光金5月稅後大虧20.12億元，為15家金控中單月獲利表現最慘烈，主因5月新台幣升值，旗下新光人壽出現匯兌損失，單月虧損達21.65億元，因台股日均值下滑，元富證券也單月虧損0.87億元。新光金累計稅後獲利25.65億元，EPS為0.14元。

台新金5月稅後淨利4億元，累計稅後淨利30.6億元，EPS為0.21元。因台股價量波動，台新證券5月稅後淨損0.7億元，台新人壽因新台幣5月急升，5月稅後淨損2.2億元。

公股金控方面，兆豐金5月虧損11.44億元，累計稅後盈餘66.16億元，EPS跌至0.49元，主因旗下子公司兆豐產險提列防疫保單相關保險準備金36.54億元，5月稅後大虧29.16億元所致。

其他3間公股金控5月獲利表現，第一金賺16.73億元、年減0.3%，合庫金5月獲利18.3億元、年增4.45%，華南金5月賺14.09億元、年增8.38%。4家公股金控5月稅後獲利合計37.68億元，較去年同期減少逾3成。（編輯：趙蔚蘭）1110610