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美通膨飆聯準會恐積極升息 道瓊指數大跌800點

2022/6/10 22:58
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（中央社紐約10日綜合外電報導）美國今天公布5月物價上漲幅度遠高於預期，令外界抱持通貨膨脹觸頂的希望破滅，也令人擔心美國央行將採取更積極行動來平抑物價，美股早盤應聲重挫，道瓊指數大跌達800多點。

美國股市今天開盤後約50分鐘，道瓊工業指數大跌800.83點或2.48%，報31471.96點。標普500指數重挫102.49點或2.55%，報3915.33點。那斯達克指數挫跌368.22點或3.13%，報11386.01點。

今天公布的數據顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升8.6%，比4月物價漲幅8.3%還高，也超越分析師預估。

分析師指出，這份數據令美國聯邦準備理事會（Fed）面臨壓力，必須保持積極的貨幣政策措施來抑制物價漲勢，包括數次升息0.5個百分點。

法新社報導，Briefing.com分析師歐哈爾（Patrick O'Hare）表示：「市場人士感到聯準會將停留在積極的升息路線，這麼做恐怕會令經濟活動窒息。這或許有助平息通膨，但對企業獲利展望沒有幫助。」（譯者：張正芊）1110610

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