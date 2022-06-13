資誠：近8成台企領袖樂觀看待景氣 金融業遇6變局

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（中央社記者張璦台北13日電）資誠調查，79%台灣企業領袖認為，2022年全球經濟成長率將提升，創歷年新高紀錄；此外，據報告，台灣金融業正面臨戰爭、升息與通膨干擾金融市場，疫情衝擊拉大貧富差距等6大變局。

資誠聯合會計師事務所今天發布「2022台灣金融業企業領袖深度訪談專刊」，邀請14名台灣金融業企業領袖進行深度訪談，剖析最新國內外市場環境、全球金融趨勢發展與總體經濟變化，探討即將面臨的挑戰。

同時，會中公布「2022台灣企業領袖調查」結果，79%台灣企業領袖樂觀看待2022年景氣，較2021年的56%增加了23個百分點，刷新自2012年調查以來的新高紀錄，另有33%台灣企業高度憂心地緣政治衝突。

資誠聯合會計師事務所金融服務產業營運長吳偉臺表示，今年全球遭遇層出不斷的動盪事件；報告發現，金融業正面臨6大變局，首先是戰爭、升息與通膨以前所未見的力量干擾金融市場。

其次，氣候風險直擊眼前，疫情衝擊再次拉大貧富差距；三是淨零碳排已成全球共識，永續新秩序亟待重塑；四是業內法規制度密集翻新；五是數位科技顛覆既有制度規章；最後是新舊經濟Ｍ型分化發展。

資誠指出，金融業扮演全球資金、資訊、交易中介等的關鍵角色，無法於危機中置身事外，也須面對更高規格的專業要求及監管力道。

面對被疫情、戰爭打斷的全球永續發展目標亟需重返軌道，而金融業必須主動承擔責任，才有機會化危機為轉機；報告歸納，其中成功關鍵在於建立「新興風險治理」及「永續金融生態」。

報告指出，若能秉持「科技賦能的金融法遵」、「納入碳計算的綠色金融」、「決策納入議和的責任金融」、「納入人性考量的普惠金融」等策略，積極布局金融永續之路，即便當下市況仍劇烈波動且紛擾，都仍能奠定邁向下一輪永續盛世的基礎。

報告並提出4點建議，第一，在金融法遵方面，監理管控的強度日益增加下，如何善用法遵與監理科技，在法遵與監理、創新兩者間取得平衡，將是金融業推動市場永續發展的重要課題。

第二，綠色金融方面，台灣政府已積極部署在2050淨零路徑，未來低碳綠能投資有機會成為保險業另一種多元化獲利模式。

第三，在責任金融方面，有鑒於ESG投融資已成為全球金融市場主流，金融業者出於盡職治理原則，更應主動與企業議合、揭露資訊，引領產業永續轉型。

第四，在普惠金融方面，為弭平貧富不均缺口，金融業需努力推出更多低門檻、合理資產報酬率的財富管理工具；而面對高齡社會，長者的資產守護、人身照護等亦需要全面考量。（編輯：蘇志宗）1110613