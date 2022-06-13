雙子星案估第3季獲建照 許崑泰：拚2026完工
2022/6/13 18:42（6/13 19:11 更新）
台北大學與宏匯集團13日舉行BOT案簽約儀式，將共同打造都會型校園，由台北大學校長李承嘉（左）、宏匯集團董事長許崑泰（右）代表簽約。中央社記者吳家豪攝 111年6月13日
（中央社記者吳家豪台北13日電）藍天宏匯集團董事長許崑泰今天表示，台北雙子星大樓開發案正在申請建照，預計第3季取得，最快今年底至明年初動工，雖然面臨缺工、缺料等問題，仍會盡最大努力，拚2026年如期完工。
許崑泰今天出席台北大學與宏匯集團BOT案簽約典禮，被問及台北雙子星開發案進展時表示，缺工、缺料是全台灣的問題，而且非常嚴重，預期過一段時間會緩解。
許崑泰認為，政府應該會設法引進外勞，補上人力缺口；材料方面，藍天宏匯集團盡量本地化，必要時候才進口。
他說，雙子星案預計第3季取得建照，最快今年底至明年初動工，希望力拚2026年完工啟用。考量台北車站附近已有不少百貨商家，雙子星大樓商場會朝多元化發展，瞄準中高階客群，讓民眾能同時滿足逛街、餐飲及娛樂等需求。
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台北雙子星開發案曾流標5次，後續傳出弊案，台北市捷運局2019年10月間正式發函通知藍天宏匯團隊遞補為最優申請人，台北市政府與藍天宏匯團隊12月間完成簽約，全案總投資金額預估為新台幣606億元。
去年5月台北雙子星開發案通過北市環評會審查，北市都審委員會今年2月間通過都審，要求補送環評差別分析修正報告，並於今年3月通過環差報告。（編輯：張均懋）1110613
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