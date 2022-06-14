經部鬆綁加油站面積限制 擴大充電樁目標逾660槍

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（中央社記者曾智怡台北14日電）因應運具電動化轉型政策，經濟部鬆綁加油站面積限制法規，並重新盤點所屬單位業管場域，包含中油與台電等國營事業、商業設施、會展中心、工業區及科技產業園區等，充電樁目標量預計擴大至慢充365槍、快充302槍。

經濟部能源局今天發布新聞稿表示，去年規劃於所屬單位業管場域推動電動汽車公共充電樁設置，目標於2025年前設置慢充200槍、快充59槍；但後來為因應2050淨零排放宣示，重新全面盤點合適的增設地點，並將持續配合電動汽車市場發展脈絡，滾動式檢討目標量。

考量加油站為公共充電樁設置重要場站，經濟部已於今年4月15日修正發布「加油站設置管理規則」第26條，增訂設置電動汽機車電池充電服務設施等，不受加油站面積應有1000平方公尺以上限制。

如此一來，將有助於加油站基地面積小於1000平方公尺的加油站業者、約880站，增加充電樁設置，並利其多角化服務與轉型。

能源局表示，經盤點民間加油站已設置約30槍，而法規鬆綁後，中油公司及台糖公司分別調高設置量至90槍及80槍，期望藉由國營事業帶動民營加油站，加速投入公共充電樁設置。除加油站外，台電公司與台水公司也規劃於所轄場域合計設置80槍。

另針對參訪人數較多的會展中心規劃設置66槍；熱門水利設施景點設置37槍；工業區及科技產業園區則設置13槍。

能源局指出，百貨公司、購物中心、大賣場及便利商店為吸引顧客，將充電當作加值服務已蔚為趨勢，目前由業者自行設置的數量達301槍，預期商業設施充電設置需求有望持續向上成長。

經全面盤點業管場域及法規鬆綁後，設置目標量預計擴大至慢充365槍、快充302槍。

能源局強調，推動充電樁普及是實現台灣電動車發展目標的關鍵，希望透過所轄業管場域帶頭設置公共充電樁，藉此發揮示範作用、並提升民眾充電便利性；並透過本次法規鬆綁面積限制，帶動更多加油站業者投入充電樁設置。（編輯：郭無患）1110614