海英俊：電動車快速發展 大廠訂單在手動能持續向上

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（中央社記者張建中新竹14日電）雖然全球面臨通膨威脅，台達電董事長海英俊今天表示，6月營運可望延續5月的動能，第3季將有不錯表現，今年毛利率希望逐季往上；他看好電動車零組件業務將可快速發展。

台達電今天召開股東常會，海英俊會後受訪說，現在「黑天鵝」很多，「灰犀牛」都出來，缺料問題有些緩解，不過美國塞港、缺司機都還是有問題，在這種環境下，做生意比以前困難許多，正是企業比管理的時候。

台達電5月營收新台幣305.68億元，較4月成長12%，也較去年同期成長17%，創單月營收歷史次高。海英俊表示，如果供給沒有太大問題，6月營運可望延續5月的動能，預期第3季表現還不錯。

海英俊說，通膨對全球經濟會有影響，東西變貴，消費者可支用金額變少，錢要買必需品。台達電雖然也會受到影響，不過台達電產品大部分是工業產品，受影響情況還好。

針對電動車市場，海英俊預期，今年電動車市場可望成長40%、50%，成長還是很快。電動車市場動能已經啟動，美國傳統車廠花很多錢蓋廠，花很多精神打造電動車，台達電有歐、美、日大車廠訂單在手，動能沒有問題。

海英俊表示，今年電動車零組件業務可望快速發展，此外，儲能、充電樁、資料中心、自動化及被動元件等業務也都有成長機會。

有關原物料方面，海英俊指出，台達電用很多銅、鋁等基本金屬，原物料對營運影響很大，針對原物料價格高漲，將尋求替代材料或新設計因應，並與客戶協商調整價格。隨著原物料價格漲勢稍緩，希望今年毛利率能逐季往上。

有關海外布局，海英俊說，美國製造是必須的，地緣政治是其中一個考量；同時，電信及電動車等相關產品很重，需要就近供應。至於歐洲擴產目前還沒有定案。中國大陸重慶廠，因當地是製造電腦大本營，該廠將以電源及其他電動車零組件產品為主。

海英俊表示，美國是台達電最大市場，台達電過去每年都會參加Select USA投資高峰會，今年也會派代表參加。

針對今天股東會現場狀況，台達電永續長周志宏說，現場秩序很好，出席的股東都配合維持社交距離，公司也備有殺菌設施，確保股東安全。

台達電股東會增選1席董事及1席獨立董事，由台達電品牌長郭珊珊當選董事，政治大學兼任教授曾惠瑾當選獨立董事。海英俊表示，主要是希望有不同背景的人士加入，加強董事會陣容，為董事會加分。（編輯：林淑媛）1110614