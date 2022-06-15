債券殖利率反彈衝擊南山壽淨值 投資部門經常睡不著

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（中央社記者謝方娪台北15日電）債券殖利率大幅反彈，衝擊壽險業淨值，南山人壽董事長陳棠在股東會直言「投資部門經常睡不著覺」；南山人壽代理總經理范文偉指出，通膨、烏俄戰爭或升息造成淨值短期影響，並非實際損失，且公司RBC仍在300%以上。

隨債券殖利率大幅彈升，壽險業面臨淨值下滑挑戰，抱有保險股的股民心驚驚，南山人壽今天舉行股東常會，不少股東在會中關切南山人壽經營體質，更有小股東憂心忡忡，重提2009年國華人壽資本適足率（RBC）未達標遭政府接管的例子。

范文偉表示，通膨、烏俄戰爭、主要國家升息等短期國內外金融市場波動，勢必會造成淨值短期影響，但並非實際損失，而是會計列帳的問題，且南山人壽RBC在300%以上，不至於重蹈國華人壽覆轍。

陳棠直言，現在公司內部、尤其投資部門經常睡不著覺，國外整體經濟情況不是南山人壽能決定，但會盡量小心減少損失；他也指出，到目前為止南山人壽還維持平穩狀態，其他很多投資公司都已出問題。

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另范文偉提到2018年和2019年南山人壽保險給付較高，不過高峰期已過，目前純理賠不至於要擔心流動性風險，且南山人壽每年保費、投資收益等都貢獻一定現金流，公司都有密切觀測相關數據，未來不至於有入不敷出的狀況發生。

近期多家保險業深陷防疫保單之亂，范文偉表示，無論是南山人壽或子公司南山產險的法定傳染病保單，都盡量加速核保且理賠朝寬容通融進行。（編輯：潘羿菁）1110615