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台積電16日除息 外資6月賣超8.58萬張

2022/6/15 17:20
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）晶圓代工龍頭台積電去年第4季現金股利將於16日除息，不過市場棄息壓力浮現，外資法人今天賣超近1.38萬張，6月迄今累計賣超8.58萬張。

台積電第4季現金股利將於16日除息，每股配發現金股息新台幣2.75元，配發股東股利總金額713.08億元，預計7月14日發放。

台積電今天股價並未上演除息前行情，棄息賣壓浮現，尾盤下挫，終場收在509元，下跌4元，跌幅0.78%，市值跌破13.2兆元，外資法人今天賣超近1.38萬張，累計6月迄今，外資法人賣超8.58萬張。

相較之下，投信今天買超台積電近218張，投信連3個交易日買超台積電368張。

根據統計，台積電從2019年起改採每季配息，過去11次除息皆順利完成填息；其中，多達7次是在除息當天快速填息，今年3月16日開盤即完成填息，演出「秒填息」戲碼，填息時間最長為15個交易日。

台積電先前預估，第2季營收將達176億至182億美元，毛利率將約56%至58%，全年營收成長30%左右。（編輯：張均懋）1110615

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