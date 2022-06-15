關注美利率決策 新台幣貶3.2分收29.74元

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（中央社記者蘇思云台北15日電）市場觀望美國聯準會利率決策，新台幣今天震盪整理，新台幣兌美元今天收盤收29.74元，貶3.2分，台北及元太外匯市場總成交金額為17.445億美元。

投資人觀望美國聯準會（Fed）利率決策動向，台股今天量能偏低，加權指數開低後翻紅，指數在平盤附近游走，終場下跌48.12點，以15999.25點作收，失守萬六關卡。自營商今天買超61.16億元，投信賣超2.91億元，外資及陸資賣超191.78億元；三大法人合計賣超133.53億元。

外匯交易員表示，外資今天偏向匯出，不過出口商有進場拋匯，新台幣今天隨台股呈現震盪整理；新台幣兌美元今天開盤價為29.750元，最高29.680元、最低29.765元，最後收在29.740元，貶3.2分。

外匯交易員表示，美國5月消費者物價指數高於預期，市場關注美國即將公布的利率決策是否會更加鷹派，甚至有人喊出升4碼以壓制通膨，但國際美元續強，新台幣短期仍會偏弱整理。（編輯：張均懋）1110615