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自營商賣超友達 外資投信同步加碼中信金、漢翔

2022/6/16 19:21
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（中央社記者賴言曦台北16日電）台股今天開高走低，終場下跌160.64點；三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計賣超新台幣35.16億元。其中，自營商賣超友達4733張為最多，外資、投信則同步買超中信金、漢翔。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼，美股4大指數反彈收紅，帶動台股早盤最高一度漲至16209.25點，但盤中賣壓湧入電子、航運類股，加權指數受到拖累，終場跌幅1%，成交量2723.45億元。

三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計賣超35.16億元。自營商賣超45.91億元，投信買超4.27億元，外資及陸資買超6.48億元。

觀察外資買超情形，外資今天買超第1名為中信金，買超約1.2萬張，接著是國泰智能電動車8526張、漢翔7937張，其餘以電子族群為大宗；外資今天賣超部分，則分別為大同約2.2萬張，開發金、元大滬深300正2分別約1.6萬張，以及新光金、華航分別約1.1萬張。

投信買超部分，今天買超第1名為華新5806張，其他為中信金4943張、文曄3555張、漢翔2992張；賣超部分，以調節欣興6917張居冠，其餘賣超個股以航運股為大宗，分別為華航4377張、長榮2429張、裕民1741張、新興989張。

今天賣超的自營商，則以提款電子族群為主，當中賣超第1名為友達，賣超約4733張，第2名則是長榮航，賣超約3927張。買超方面，自今天自營商買超第1名是元大台灣50反1，買超約3萬張，其次是長榮，買超約1656張。（編輯：趙蔚蘭）1110616

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