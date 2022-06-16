德國百年車廠Opel汽車 今年底重返台灣車壇

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）睽違10年，德國百年車廠Opel汽車將於今年底重返台灣車壇。Master Win集團今天宣布，已於近日與Stellantis汽車集團簽署德國Opel汽車台灣總代理合約，預計第4季正式進軍台灣汽車市場。

Master Win集團自1917年由創辦人王初生創立，從二輪車業起家，逐步將事業版圖拓展至各式輪車，包含新車、中古車、零配件銷售、汽車售後服務及產業保險服務，在台灣市場擁有60餘年的專業汽車銷售和客戶服務經驗。

Master Win集團目前經銷代理的品牌還有Mazda、Jaguar Land Rover及Suzuki。

德國Opel汽車品牌創立於1862年，是歐洲最大的汽車製造商之一，營運範疇遍及全球60多個國家。Stellantis汽車集團為全球領先的汽車製造廠和移動服務供應商，於2021年1月由FCA和PSA兩大全球汽車集團合併成立。Stellantis 汽車集團旗下涵蓋14個國際知名汽車品牌。（編輯：張良知）1110616