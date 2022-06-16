金控發債可總括申報2年額度 增加募資彈性

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（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會修法，日後金控發行普通公司債及未涉股權公司債將可採一次性總括申報，在金管會核准後2年內分次發行，增加募資彈性，新制最快9月上路。

近年低利率環境持續，有金融業者去年建議金管會放寬法規，讓金控發債比照銀行發行金融債，採一次性向金管會申請一定期間內的發債總額，後續視整體市場利率、資金需求、發行成本、匯率考量、國內外金融情勢等，在期間內伺機發行，以增加籌資彈性及效率。

金管會今天公布「金融控股公司發行公司債辦法」修正草案，將預告60天，日後金控發行普通公司債及未涉股權公司債，經金管會核准後可在2年內分次發行，屆期沒有發行完畢的額度將失去效力，金控若要再發債必須重提申請。

金管會銀行局副局長林志吉指出，按目前規定，若金控申請發行新台幣50億元公司債，只能一次發行完畢、全無彈性；若修法通過，未來金控申請發行50億元公司債，可斟酌整體市場情況調整發債時機。

金控發債目的通常是增資子公司、轉投資或配息，市場認為，金管會開放金控2年內發債採總括申報，有助增加金控藉由發債籌資發放現金股利的彈性。

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相較金控，銀行早在2001年開始發行金融債即可採總括申報，主因銀行和金控資金需求不同，銀行發債除了資金運用考量，還可透過發行長天期次順位債強化資本適足率。

根據金管會統計，2020年有10家金控申請發債、合計16件申請案，申請發債金額1455億元；2021年有5家金控、5件申請案，申請發債金額442億元；2022年至目前有5家金控、6件申請案，申請發債金額336億元。（編輯：張良知）1110616