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台灣大公告2投資案 增資LINE Bank與萬里雲

2022/6/17 08:34
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（中央社記者江明晏台北17日電）台灣大哥大16日深夜公告2件投資案，包括認購網銀LINE Bank私募股，交易金額不超過新台幣3.75億元；以及子公司台灣大新創開發陸續投資CloudMile 萬里雲，約占18%股權。

台灣大16日深夜公告，以新台幣每單位價格10元，以不超過3.75億元，認購LINE Bank私募普通股不超過3750萬股。

台灣大表示，本身為連線商業銀行原始股東，在連線商業銀行109年3月9日設立時，以5億元取得5%股份，未來將占LINE Bank私募發行新股後股本5%。

此外，台灣大哥大先前已宣布投資AI與雲端服務供應商CloudMile 萬里雲，參與其C輪融資，取得1席董事席位，雙方正式成為策略夥伴。

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台灣大16日深夜公告，因應公司策略發展所需，子公司台灣大新創開發董事會決議再投資CloudMile 萬里雲。公告說明，台灣大先是2月以每單位2.901美元，約800萬美元，買下275.76萬股，6月16日再以每單位2.82美元，買下263.82萬股，交易金額約744萬美元，累計收購539.59萬股，交易金額約1544萬美元，持有股權約18%。

台灣大曾指出，透過雙方深度合作，將結合電信服務與雲端產品的優勢，提供企業用戶雲地整合的應用解決方案，打造5G雲端應用等高附加價值服務，幫助企業加速數位轉型，同時為台灣大的5G時代的「二階成長」注入活水動能，加速在元宇宙等新興典範轉移的布局。（編輯：楊蘭軒）1110617

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