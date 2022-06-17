緯創林憲銘：下半年不是超級樂觀 但有望合理成長

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代工廠緯創17日召開股東常會，董事長林憲銘說，緯創今年前5個月整體營運仍往上走，對下半年看法不悲觀，預估仍會有合理成長。中央社記者吳家豪攝 111年6月17日

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（中央社記者吳家豪台北17日電）代工廠緯創資通今天召開股東常會，董事長林憲銘表示，下半年雖然不是超級樂觀，但與年初預估差距不大，應有合理成長，對今年整體發展不悲觀；緯創持有的立訊股票會在適當時候做最有利處分，長期不會造成困擾。

林憲銘指出，今年總體經濟和大環境改變，有很多黑天鵝和不確定因素，包括美國升息、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是否結束、地緣政治、貿易戰爭、俄烏戰爭導致糧食及資源缺乏等，對總體經濟都屬於不利因素，加上美國聯邦準備理事會（Fed）近期又升息3碼，不少人認為經濟從高峰往下走。

林憲銘觀察，個人電腦（PC）在消費市場已呈現需求飽和，成長率不會太高，但是在IT產業還有很多領域在成長。緯創今年前5個月整體營運仍往上走，下半年雖然不是超級樂觀，但是跟今年初預估不會差太遠，原本就預估會有合理成長性，對今年整體發展並不是太悲觀。

提到ESG（環境、社會、公司治理）趨勢，林憲銘說，過去幾年投資界和社會要求每間企業大力推動ESG，緯創不希望被淹沒在ESG大題目，抓不到內涵，經過幾年了解後，發現ESG有其意義、必要性和未來性，緯創善用ESG趨勢，能展現下一波差異化和成長動能。緯創訂定2030年做到碳中和，是讓外界知道公司朝這個方向努力。

他也提到，過去幾年緯創每年薪水增加幅度都在產業平均值之上，自認有能力和義務要持續讓員工有合適回饋。過去2年也實施員工持股信託，公司和員工各出一半，讓員工持有公司股票，對員工是無形的薪水調整。這也是ESG在員工權益上很重視的一塊，希望員工權益和公司利益可以有比較強的連結。

林憲銘強調，近年來緯創希望不斷提升毛利率，重視毛利率帶來的附加價值。過去ODM代工附加價值較低，因為材料成本占比太高，可是過去幾年大企業的附加價值已經開始回穩甚至往上拉，這是好現象，台灣應該往這個方向走，累積足夠能量為社會做出貢獻。

林憲銘指出，因為疫情造成供應鏈短鏈，緯創必須更靠近市場及資源所在之處打造供應體系，才有辦法進行全球布局。目前緯創走得比較快，需要跟供應鏈合作，「否則自己跑在很前面，有時候也是很辛苦，現在看起來應該算是有不錯進展」。

股東提問，緯創持有中國代工廠立訊股票，卻因認列立訊股票評價損失，導致緯創今年第1季虧損，未來是否處分立訊持股。

林憲銘回應，緯創了解股價有一定程度的起伏，站在公司權益角度上，會做最大保障，立訊股票會在適當時候做最有利處分，長期不會對緯創造成困擾。

針對全球布局進展，緯創資通總經理暨緯創科技執行長林建勳表示，緯創近期已公告在台灣竹北設廠，擴大製造基礎；2年前也在越南買地準備設廠，今年已開始營運，馬來西亞也有新據點進入營運。

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北美方面，林建勳指出，先前緯創公告在墨西哥買地，就在緯創現有墨西哥廠旁邊，主要因為現有廠房產能幾乎100%填滿，但有更多客戶尤其企業客戶希望在北美製造，比較接近市場。歐洲部分，緯創捷克廠持續擴充，但還不需要再買廠或買地。

談到新事業，緯創資通總經理暨緯創智能執行長沈慶堯說，緯創為了發展車載業務，去年併購Japan Display Inc.旗下高雄晶傑達光電工廠，也規劃自建廠房，未來車載與工控面板業務在台灣會有比較不錯的發展基地。緯創車載業務雖然基期較低，但未來潛力相當大。（編輯：潘羿菁）1110617