世界先進與陽明交大成立實驗室 培養數位轉型人才

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（中央社記者張建中新竹17日電）晶圓代工廠世界先進今天宣布，與陽明交通大學工業工程與管理學系共同成立智能製造與管理實驗室，培養半導體數位轉型人才。

世界先進資訊科技暨智能管理協理張永政表示，半導體製造是全世界最複雜的製造業。過去30年所建立的完整自動化系統，成就今日半導體製造的速度、品質、生產力、成本優勢與競爭力。

張永政說，隨著技術持續創新與多樣少量的產品線特性，整個供應鏈的變異仍時時發生。除了解決生產線上的製造變異，同時積極找尋在工業4.0時代中的數位轉型模式，持續提升整個生態鏈上的智能預測與決策。

他表示，期待藉由與陽明交大工業工程與管理學系的產學合作，以新的數位智慧力量延續並擴大台灣半導體製造管理的成功經驗與影響力，並培養更多具新式數位管理能力的台灣半導體製造人才。

擔任實驗室主持人的陽明交大工業工程與管理學系教授張永佳說，希望藉由與世界先進合作設立的實驗室，作為產學研之間的橋梁，共同為台灣半導體產業的研究發展與人才培育而努力。

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世界先進表示，自2020年起與陽明交大工業工程與管理學系進行產學合作，已陸續完成數個有效提升廠內生產管理的決策品質與效率的計畫。實驗室將延續雙方建立的長期合作關係，深化近年來緊密合作所產生的研究成果，透過數位轉型以提升企業智能化預測與決策的能力。

世界先進的產業專家也將擔任講師，分享半導體製造實務情境與數位轉型課題，搭配陽明交大學者介紹最新的智能製造與管理理論與趨勢，攜手培育兼具理論與實務的台灣半導體製造管理人才。（編輯：張良知）1110617