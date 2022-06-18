更多編輯台推薦新聞：
劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己
生活

劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮
運動

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

上海石化EG廠火警 法人：市場供過於求影響有限

2022/6/18 16:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹18日電）中國石化子公司上海石化的化工部乙二醇（EG）裝置區域今天發生火警，法人表示，目前全球EG供過於求，相關廠商紛紛減產因應，預期這事件對市場影響應有限。

法人指出，上海石化的乙二醇有2條生產線，產能分別為年產22.5萬噸及38萬噸，今天發生火警的是年產38萬噸的產線。

據統計，中國大陸2021年乙二醇總產能約2081萬噸，上海石化總產能約占2.9%，這次火警受影響的產能僅約1.82%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法人表示，除了上海石化受影響的產能占中國總產能比重低，此外，目前全球EG供過於求，相關廠商紛紛減產因應，產能利用率僅約6成水準，報價還低於部分廠商的變動成本，預期這次事件對市場影響應有限。

據上海石化官方微博指出，石化部乙二醇裝置區域4時左右發生火警，火勢於9時已獲得控制。這事件造成1名運輸車輛駕駛死亡，1名上海石化員工手臂輕傷，具體原因正進一步調查。（編輯：趙蔚蘭）1110618

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族