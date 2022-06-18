上海石化EG廠火警 法人：市場供過於求影響有限

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（中央社記者張建中新竹18日電）中國石化子公司上海石化的化工部乙二醇（EG）裝置區域今天發生火警，法人表示，目前全球EG供過於求，相關廠商紛紛減產因應，預期這事件對市場影響應有限。

法人指出，上海石化的乙二醇有2條生產線，產能分別為年產22.5萬噸及38萬噸，今天發生火警的是年產38萬噸的產線。

據統計，中國大陸2021年乙二醇總產能約2081萬噸，上海石化總產能約占2.9%，這次火警受影響的產能僅約1.82%。

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法人表示，除了上海石化受影響的產能占中國總產能比重低，此外，目前全球EG供過於求，相關廠商紛紛減產因應，產能利用率僅約6成水準，報價還低於部分廠商的變動成本，預期這次事件對市場影響應有限。

據上海石化官方微博指出，石化部乙二醇裝置區域4時左右發生火警，火勢於9時已獲得控制。這事件造成1名運輸車輛駕駛死亡，1名上海石化員工手臂輕傷，具體原因正進一步調查。（編輯：趙蔚蘭）1110618