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遭質疑放行黑心快篩 海關：高鑫沒有申報進口紀錄

2022/6/20 13:20（6/20 13:31 更新）
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（中央社記者張璦台北20日電）外界質疑高鑫資訊公司從未取得食藥署EUA專案輸入許可，海關仍准許快篩試劑進口；財政部關務署今天表示，高鑫資訊公司成立至今，從未有向海關申報進口快篩試劑紀錄，外界質疑實屬誤解。

大鑫資訊公司涉以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，海關日前澄清，並未給予大鑫資訊特別通關，此案海關依法辦理，採取C2文件審核、較嚴格的通關方式，並無違失。

國民黨立法院黨團副書記長鄭正鈐今天質疑，大鑫進口黑箱快篩試劑，由同一負責人另一家高鑫資訊公司負責報關進口，但高鑫資訊公司未取得販賣醫療器材許可，竟可辦理海關進口業務？

對此，關務署發布澄清聲明指出，外界質疑高鑫資訊從未取得食藥署EUA專案輸入許可、海關仍准予快篩試劑進口，這實屬誤解，因為高鑫資訊成立至今，從未有向海關申報進口快篩試劑的紀錄。

關務署強調，本案海關皆依法執行進出口查驗業務，並無違失，且全案已進入檢調偵辦階段，呼籲外界靜待司法調查結果。（編輯：潘羿菁）1110620

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