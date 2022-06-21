更多編輯台推薦新聞：
東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光
政治

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光

張秀雄病逝享壽80歲 擦亮逾十萬面反光鏡守護用路人
生活

張秀雄病逝享壽80歲 擦亮逾十萬面反光鏡守護用路人

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮
生活

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

研調：三星暫停採購 加重面板下跌壓力

2022/6/21 09:58（6/21 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
研調機構集邦科技研究副總經理范博毓21日表示，三星暫停採購，使電視面板報價面臨再跌壓力。圖為韓國三星電子辦公大樓外觀。（中央社檔案照片）
研調機構集邦科技研究副總經理范博毓21日表示，三星暫停採購，使電視面板報價面臨再跌壓力。圖為韓國三星電子辦公大樓外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北21日電）研調機構集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓今天表示，原本面板廠討論第3季減產，有機會讓電視面板跌勢收斂，但三星暫停採購，又使報價面臨再跌壓力。

范博毓接受線上採訪指出，因電視面板已跌破現金成本，原先廠商都在討論第3季減產計畫，有機會讓電視面板跌勢收斂，但受到三星暫停採購的影響，反而加重6月電視面板跌勢，大於原先預期，50、55吋每片均價比原先預測多跌1至2美元，65、75吋多跌2至4美元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，6月32吋電視面板每片均價約跌4至5美元、43吋跌6美元、50吋跌4至5美元、55吋跌7至8美元、65吋下跌13至15美元、75吋跌16至18美元。

范博毓評估，7月電視面板報價可能續跌，但仍須觀察三星第3季的採購策略；同樣需求不振的液晶顯示器（Monitor）面板6月均價下跌4至5美元；筆電面板需求依然疲弱，品牌商仍持續去化庫存，對面板的拉貨意願偏低，與原先預期一樣，主流尺寸約跌2.8至2.9美元、11.6吋跌0.5至0.6美元。（編輯：郭無患）1110621

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族