研調：三星暫停採購 加重面板下跌壓力

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（中央社記者潘智義台北21日電）研調機構集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓今天表示，原本面板廠討論第3季減產，有機會讓電視面板跌勢收斂，但三星暫停採購，又使報價面臨再跌壓力。

范博毓接受線上採訪指出，因電視面板已跌破現金成本，原先廠商都在討論第3季減產計畫，有機會讓電視面板跌勢收斂，但受到三星暫停採購的影響，反而加重6月電視面板跌勢，大於原先預期，50、55吋每片均價比原先預測多跌1至2美元，65、75吋多跌2至4美元。

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他說，6月32吋電視面板每片均價約跌4至5美元、43吋跌6美元、50吋跌4至5美元、55吋跌7至8美元、65吋下跌13至15美元、75吋跌16至18美元。

范博毓評估，7月電視面板報價可能續跌，但仍須觀察三星第3季的採購策略；同樣需求不振的液晶顯示器（Monitor）面板6月均價下跌4至5美元；筆電面板需求依然疲弱，品牌商仍持續去化庫存，對面板的拉貨意願偏低，與原先預期一樣，主流尺寸約跌2.8至2.9美元、11.6吋跌0.5至0.6美元。（編輯：郭無患）1110621