台灣拚電動車新售目標 歐洲商會拋產官合作推充電站

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（中央社記者曾智怡台北21日電）台灣力拚2040年電動車新售占比達100%，歐洲商會今天表示，歐盟可提供不同模組、充電技術經驗，樂於和台灣政府、業界合作，並強調擁有便利充電設施才能加速銷售，跨部會協調是電動車轉型關鍵要素。

歐洲在台商務協會與歐洲經貿辦事處、交通部、經濟部工業局今天共同主辦台歐盟電動車論壇，聚焦電動車產業基礎設施及台歐盟產業合作機會兩大議題。

歐洲商會執行長何飛逸致詞表示，在能源轉型和電動車市場蓬勃發展格局下，歐洲商會樂見台灣政府提出2050年淨零路徑願景，希望和業界、政府積極合作，讓轉型得以順利落實，「成為大家的夥伴」。

加速電動車轉型部分，何飛逸表示，歐盟可提供不同模組、充電技術經驗，也希望各界進一步相互協調，才能完整生態系，並強調台灣建設必須跟國際標準一致；同時為加速推動銷售，須讓使用者可無縫使用便利充電設施，跨部會協調將是未來轉型關鍵要素。

何飛逸指出，台灣過去花太多時間各自為政，拖累電動車落實和發展，如今交通部負責推動基礎建設布建計畫，期待未來繼續合作，並借鏡歐洲經驗一同學習。此外，歐洲商會會員也在綠色氫能、儲能等領域擁有卓越實戰績效，很樂意給予相關服務，協助各部會達成順暢能源和電動車轉型。

歐盟經貿辦事處代理處長雍青龍（Thomas Jürgensen）致詞表示，每日新聞都可看到全球面臨石化燃料短缺危機，也顯示過去依賴石化燃料，必須終結此情形，電動車是解決方案之一，也是對抗氣候變遷重要手段；歐盟綠色政綱提出2050年成為碳中和大陸，其中即仰賴運輸產業協助達標。

雍青龍指出，從1990年代開始運輸碳排不斷上升，占歐盟碳排1/4，車輛又占其中80%，顯見車輛方面一定要做出行動。

談及電動車基礎設施，雍青龍表示，重點即是充電設施，在歐洲復甦計畫的7500億歐元預算，將有200億投資充電站設置，盼讓歐盟全境充電站，可從100萬提高到6000萬座，「每60公里就可以找到一個」。

經濟部工業局長呂正華預錄致詞表示，台灣在車用電子產業蓬勃發展，主因ICT能量佳，去年台灣車電產值達2958億元，在電動車領域表現亮眼，關鍵零件也供貨至各個國際車廠，是最信賴的供應鏈夥伴。今年台廠積極投入電動車系統開發服務，例如鴻海成立MIH聯盟，攜手國際軟硬體大廠，共同提升技術價值含量。

關於政策面向，呂正華表示，今年行政院發布2050路徑策略，期望2040年電動車市售達到100%，也正研擬相關政策，透過電動車在台生產、開發、關鍵零組件，以及創造國內電動車市場需求，強化台灣電動車能量。（編輯：潘羿菁）1110621