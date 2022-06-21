美啟動升息潮 國票金下半年伺機布建高利率債券

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（中央社記者蘇思云台北21日電）美國聯準會（Fed）啟動升息潮，國票金表示，雖然債券評價短期有減損，但去年就開始調整部位，除了減持庫存部位外，也調整債券投資組合的存續期間，下半年會伺機建置高利率債券。

國票金今天舉行法人說明會，今年前5月稅後盈餘新台幣7億7694萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.26元，每股淨值11.48元。

國票金指出，較去年同期衰退的原因，一方面是去年調節債券部位，處分其他綜合損益（OCI）部位實現獲利，另一方面在股權商品業務，各子公司因按公平價值評價減損影響損益表，以及上市、櫃日成交金額較去年同期減少，經紀業務較去年同期衰退。

子公司國際票券今年前5月稅後盈餘8億6836萬元，國際票券總經理邱彥郎表示，因升息趨勢下，外幣債券及台幣債券殖利率大幅上揚，債券部位評價雖有減損，但去年就有預期利率走勢，團隊積極調整風險胃納，除了減持庫存部位外，也調整債券投資組合的存續期間，持有標的以具有高流動性的投資等級債券為主，今年下半年會陸續建置高利率的債券，拉升整體資產部位收益率。

法人關注Fed啟動升息潮，國票金對美債殖利率看法跟相關收入影響。邱彥郎表示，Fed在6月升息3碼（0.75個百分點），外界預期後續4場會議還可能再升息7碼。美債殖利率曲線倒掛情形，債券市場已經反映Fed升息使得未來經濟衰退機率上升，也會壓制殖利率再大幅上升。

邱彥郎分析，美國30年公債殖利率已突破3.5%，預估美國10年公債殖利率高點應該位於3.5%到4%，他評估國內金融業待美國10年期公債殖利率到3.5%以上，也都會進場建置部位。

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子公司國票證券前5月稅後盈餘3億8077萬元。國票證券總經理張育綺表示，下半年將持續精進下單平台、拓展電子商務及爭取高頻交易客戶，調整客戶結構以提升市占率。

另一子公司國票創投因長期持有部位評價損失，前5月虧損1億5305萬元。國票金指出，下半年持謹慎原則，除了觀察各產業景氣變化趨勢，注意超跌的投資標的，適當調整投資組合中高市值個股的股票部位，汰弱留強，降低股票波動市場的風險。（編輯：林淑媛）1110621