中砂股東會通過配息2.8元 增選2席董事

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）中砂今天上午在新北市鶯歌廠舉行股東常會，通過每股配息新台幣2.8元，並順利增選2席董事，增選後董事席次9席（含3席獨立董事），不過由於現場有小股東持續發言，股東會到10時33分才結束，是2005年以來最長紀錄。

展望今年營運，中砂今天預期，今年營收成長10%至20%，毛利率約34%至40%，營業淨利率約18%至24%，較原先4月底法說會預估略為上修。

中砂董事長林伯全在致股東報告書中指出，COVID-19疫情未歇、又有俄羅斯與烏克蘭戰爭陰霾籠罩，加上通膨現象愈趨明顯，各國央行升息，在通膨大環境下，將對企業營收造成影響。

林伯全表示，中砂積極提升再生晶圓、鑽石碟等半導體產品品質與數量，因應客戶需求，並投入第三代半導體相關研磨治工具與耗材的開發與服務，中砂也將撰寫第1份永續營運報告書。

展望今年營運，中砂今天預估，年營收成長10%至20%，毛利率約34%至40%，營業淨利率約18%至24%，較原先4月底法說會預期略為上修。

從事業群來看，在ABU砂輪事業部，中砂表示，提高高階產品比重，不過第2季因傳產及中國客戶因疫情和封城影響，預估今年營收增加幅度約0%至10%，較4月底法說會預期略為下修。

在DBU鑽石事業部，中砂表示，因應客戶需求增加及市占率提高，到今年底鑽石碟產能預計增加超過20%，今年營收預計增加10%至20%。

中砂指出，對應3奈米技術的新規格鑽石碟國內客戶，市占率約70%，第1季占整體鑽石碟營收比重約7.5%，今年底預估相關比重上升至10%。

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在SBU晶圓事業部，中砂預估，今年矽晶圓總產能12吋30萬片及8吋15萬片持續滿載，增加高階產品組合，部分客戶調升售價，加上新台幣匯率貶值因素，預估今年營收增加10%至20%，較4月底法說會預期略為上修。

中砂集團去年合併營收60.28億元，年成長16.9%，創歷史新高，去年稅後淨利6.77億元，是歷年第3高，去年每股稅後純益4.78元，維持穩定水準。（編輯：郭無患）1110622