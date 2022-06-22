劉揚偉率鴻海團訪印度 首日與代表處人員交流

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（中央社記者林行健新德里22日專電）鴻海科技集團董事長劉揚偉今天率團抵達印度考察訪問，首日與中華民國駐印度代表處人員會面，就印度投資環境與潛在商機進行交流。

駐印度代表葛葆萱偕同館員歡迎劉揚偉一行，雙方談論了印度政治、經濟現況、投資環境與潛在商機等議題。

劉揚偉致詞時表示，此行將與相關部門討論鴻海集團在印度的發展規畫、分享經驗，希望協助印度加速在半導體、電動車等方面的發展，也相信這樣的交流，將使其他台灣廠商未來到印度發展更加順暢。

他感謝駐印度代表處對鴻海集團在印度發展的協助。

葛葆萱以「里程碑」形容劉揚偉此行，表示將為台灣與印度未來在各方面關係的發展，帶來更多動能。

駐印度副代表陳牧民和謝柏輝、科技組長王金燦、教育組長陳立穎，外貿協會駐新德里辦事處主任吳賀彬、經理林宗憲等人，也出席這場交流活動。

印度莫迪政府近年來努力發展半導體製造能力，推出電子製造及生產獎勵計畫（PLI），招攬外資。

今年2月，鴻海集團宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，成立合資公司，在印度製造半導體，成為台灣首個響應PLI的廠商。

印度媒體報導，除了中央政府的獎勵之外，Vedanta正向印度多個省分尋求更多優惠，包括99年免租金的1000畝土地。

劉揚偉先前曾表示，集團規劃在2024年底前，布局印度電動車區域製造；鴻海也不排除透過全球布局，協助Gogoro在印度設立電動機車產線。（編輯：馮昭）1110622