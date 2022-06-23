鴻海秀Lordstown廠區 洽商多家車廠製造電動車

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海積極布局電動車領域，鴻海集團產品長蕭才祐在美國俄亥俄州透露，鴻海正與其他電動車製造商洽談，可能透過與Lordstown合資的公司，製造他廠品牌電動車。

美國財經媒體The Business Journal於俄亥俄州當地時間22日報導，鴻海集團多名高階主管率領的代表團，造訪商用電動輕型卡車供應商Lordstown廠區。

蕭才祐接受當地媒體採訪表示，鴻海正與其他電動車製造商洽談，可能透過與Lordstown合資的MIH EV Design LLC公司，製造他廠品牌電動車。

蕭才佑說，無法透露客戶名稱，但鴻海正與新客戶洽商中，其他細節也無法透露。

鴻海集團當日下午率領包括50家在地和國際性廠商、當地政府官員、以及媒體群的代表團參訪Lordstown廠區，說明鴻海集團如何運用自身製造能力管理廠區電動車產能。

蕭才佑指出，鴻海集團要做電動車的「造王者」，不僅在美國、也要在全球市場展示新一代電動車款。

鴻海在5月中旬宣布電動車子公司砸下5500萬美元（約新台幣16億元），投資與商用電動輕型卡車供應商Lordstown合資的MIH EV Design LLC，持股比重55%，將服務全球原廠委託製造（OEM）車廠，並引進MIH聯盟開放平台設計。

鴻海集團先前正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地，與美國威斯康辛州的資通訊（ICT）廠區，成為在北美地區的兩大製造重鎮。

鴻海也與美國電動車新創公司Fisker合作在Lordstown工廠生產PEAR專案（Personal Electric Automotive Revolution），預估最快2024年量產，年產能最少25萬輛。

鴻海重申到2025年，集團目標取得全球電動車5%市占率、營收規模拚新台幣1兆元，預估鴻海整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛。（編輯：楊蘭軒）1110623