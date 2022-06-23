亞洲電信業最佳CEO獎 遠傳井琪連兩年蟬聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）機構投資者雜誌（Institutional Investor）「2022年度亞洲最佳管理團隊」票選結果今天出爐，遠傳總經理井琪連兩年蟬聯亞洲電信業「最佳CEO」第一名。

遠傳今天發布新聞稿指出，機構投資者雜誌（Institutional Investor）「2022年度亞洲最佳管理團隊」票選結果今天出爐，遠傳總經理井琪連兩年蟬聯亞洲電信業「最佳CEO」第一名，此外，遠傳在不分市值的「亞洲區」（不含中國）電信業排名中，「最佳投資人關係」指標同樣摘冠，「整體表現」、「最佳CFO」蟬聯第二名。

在不分市值、包含紐澳的「泛亞太區」電信業榜單中，遠傳則為全台唯一入榜企業，和其他市值數倍的國際巨型企業並駕齊驅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

遠傳指出，亞洲公司管理團隊排名今年邁入第12屆，今年共網羅全球來自1521家企業、共計5524位專業財經人士進行評選，針對18個產業領域中被提名的1612家企業、2606位專業經理人進行評比，總計115家企業上榜。

井琪表示，連續兩年獲得「機構投資者」來自全球財經專家的肯定，都要歸功於遠傳管理團隊和全體員工共同的努力，還有董事長徐旭東的大力支持，未來遠傳將持續發展多元創新的5G應用、有溫度的差異化服務，以科技力為引擎擴大環境永續效益，為消費者、社會、環境創造共好。（編輯：翟思嘉）1110623