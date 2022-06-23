房市檔期大訪查 公平會查獲8件疑似違法建案

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（中央社記者蘇思云台北23日電）公平會今天表示，在329檔期與520檔期都派人到全國40個建案現場訪查，再查獲8件建案疑涉及違反公平交易法，並已主動立案調查，未來若認定違法，最高可開罰新台幣2500萬元。

公平會今天發布新聞稿，為維護不動產交易秩序，查處違法不動產交易行為向來是公平會重大施政計畫之一，平時就已運用科技搜尋軟體、關鍵字查詢、網路各平台瀏覽各建案廣告及銷售情形，不定期辦理建案實地訪查，或跟內政部等單位共同辦理聯合稽查。

公平會表示，今年除了已經查處11件不動產銷售違反公平交易法的案件，更啟動年度實地訪查計畫。近期因應329檔期及520檔期，更加強查核，訪查項目包含銷售現場所有廣告內容、預售屋銷售時應揭露事項，以及建案現場與行銷方式是否有飢餓行銷或營造熱銷假象等情形，希望有效遏止不動產的不實廣告及不當行銷。

公平會指出，訪查結果發現8件建案疑涉違法，主要違規事項包括建案廣告內容疑有違法夾層、公共設施法定使用用途疑與事實不符，以及疑有不當行銷等情形，分別涉及違反公平交易法第21條不實廣告或第25條欺罔或顯失公平之規定，公平會已主動立案調查，未來如果認定違法，最高可開罰2500萬元。

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公平會進一步說明，舉凡具有招徠客戶效果的資訊，不管是銷售現場提供，或是以實體、線上、書面或口頭的方式呈現，都是公平法不實廣告規範的對象，將持續緊密監控不動產交易情形，呼籲業者切莫心存僥倖破壞交易秩序與市場公平競爭，共同努力建構健全的不動產交易秩序。

公平會也提醒消費者，不動產交易金額龐大，購買前應多方蒐集建案資訊，多聽多看多問，切莫受預售屋現場氛圍的影響而衝動購屋，以保障自身權益，如有業者違法相關事證，也可以向公平會檢舉。（編輯：林淑媛）1110623